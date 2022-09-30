Baza: российским полицейским запретили выезд из страны

Распоряжение о запрете подписано 23 сентября.

Российским полицейским запретили выезд из страны. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Распоряжение о запрете подписано 23 сентября. Личный состав и руководство (включая женщин) не могут покидать Россию. Выехать из страны разрешается только в исключительных случаях и после согласования с руководителями.

Тем, кому ранее согласовали отпуск заграницей, необходимо предоставить фото билетов и броней отелей, сделанных до 21 сентября. При этом отмечается, что одной из сотрудниц ведомства отказали в выезде.

Помимо этого, полицейских, имеющих доступ к гостайне, обязали сдать заграничные паспорта.