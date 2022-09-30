Аналитики «Мармакс»: летом продажи в региональных новостройках выросли до 80%

Специалисты компании рассмотрели, как менялась активность региональных покупателей за 6 месяцев 2022 года, а также рассказали о мотивирующих факторах такой динамики и дали прогнозы на будущее.

Стало известно, как менялась активность региональный покупателей за шесть месяцев 2022 года. Ситуацию проанализировали аналитики девелоперской компании «Мармакс».

Так, пиковый период спроса пришелся на март, после произошедших событий 24 февраля. Это связано с тем, что недвижимость была и остается самым лучшим средством для сохранения и преумножения капитала. Покупатели в основном приобретали ликвидные лоты небольшой площади и доступным бюджетом, чтобы в дальнейшем можно было удобно и выгодно реализовать данные объекты.

Следующий этап был обусловлен периодом «тишины». Это произошло из-за повышенных ставок по ипотеке и резком росте цен на недвижимость. Этап «тишины» длился с апреля по июнь.

Но в это время банки совместно с девелоперами разработали новые ипотечные программы по ипотеке, в рамках которых стали доступны субсидированные ставки от 0,01%, что стало мощным драйвером роста продаж. Помимо этого, были скорректированы условия льготной и семейной ипотеки, а также разработаны специальные условия для IT- специалистов.

«Наша компания также своевременно откликнулась на современные реалии и предоставила покупателям привлекательные условия для приобретения недвижимости. Особенной популярностью сегодня пользуется беспроцентная рассрочка с вступительным взносом от 30% и фиксацией цены. Помимо этого, преимуществом станет и специальный дисконт при первоначальном взносе от 70%, — комментирует Русакова Валерия, коммерческий деректор девелоперской компании „Мармакс“. — Более того, мы также разработали ипотеку с субсидированием. При сегодняшней базовой ставке в размере 7% мы готовы предоставить ставку 3,7% на весь срок, и даже снизить ее до 0.01% на первые два года».

В связи с привлекательностью новых условий уже в июле мы зафиксировали существенный рост продаж на 70-80% по сравнению с периодом «тишины». Это связано как с актуализацией отложенного спроса, так и выводом новых проектов, старт которых был временно отложен весной. Интересно также, что уже сейчас 90% проходит с применением ипотеки.

«Наиболее востребованными остаются лоты с невысоким бюджетом. Сейчас в основном клиенты отдают предпочтения квартирам площадью 30-40 кв. м, при этом наиболее актуальны объекты с просторной кухней и специальными помещениями для хранения, — отмечает Русакова Валерия. — В целом ситуация на рынке новостроек сейчас продолжает стабилизироваться. Основным драйвером спроса продолжает выступать ипотека и понижение ставок по ипотеке».