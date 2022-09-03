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Жительница Спасского района «с трудом» украла вазы с цветами с чужого участка
Полицейские раскрыли кражу горшков с цветами у женщины в Спасском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские раскрыли кражу горшков с цветами у женщины в Спасском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 52-летняя жительница села Гавриловское и сообщила, что с ее приусадебного участка пропали два керамические вазы с растениями. Женщина также рассказала полицейским, что днем она вернулась домой, где провела весь вечер и ночь, а утром решила заняться поливкой растений, однако во дворе горшков с цветами не обнаружила.

В ходе опроса односельчан выяснилось, что очевидцы вечером видели женщину, которая шла по дороге с горшками в руках. Соседи запомнили это, так как женщина с трудом несла массивные керамические вазы. Прохожая проживала в этом же селе. Свидетели смогли сообщить ее примерный адрес.

Сотрудники полиции разыскали женщину и обнаружили в ее доме украденные горшки с растениями. Похищенное изъяли.

По предварительной информации, 30-летней уборщице магазина во время прогулки приглянулись керамические вазы с цветами. Женщина решила поставить их у себя дома, пролезла на чужой палисадник и забрала растения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.