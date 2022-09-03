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Зеленский прокомментировал предложение на 50 лет закрыть для россиян въезд на Украину
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит работу по запрету въезда для россиян. Так он отреагировал на петицию с призывом запретить гражданам России въезд на Украину в течение 50 лет, сообщает РИА Новости.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит работу по запрету въезда для россиян. Так он отреагировал на петицию с призывом не пускать граждан России на Украину в течение 50 лет, сообщает РИА Новости.

Зеленский заявил, что властям страны предложено «продолжить соответствующую работу» с учетом необходимости «защиты национальных интересов». Зеленский «последовательно поддерживает шаги, направленные на усиление режима осуществления контроля за въездом граждан России на территорию Украины».

Ранее на сайте Зеленского была размещена петиция, призывающая «полностью закрыть въезд на Украину всем россиянам на следующие 50 лет». Она набрала нужные для ответа президента 25 тысяч подписей.

По словам Зеленского, прекращается действие соглашения о безвизовых поездках граждан Украины в РФ и вводятся временные ограничения на пересечение госграницы Украины россиянами — жителями приграничных регионов России. Визовый режим с Россией активен с 1 июля 2022 года, добавил он.