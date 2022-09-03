В Рязанской области 4 сентября ожидается до +19 градусов

В Рязанской области в воскресенье, 4 сентября, днем ожидается 14…19 градусов тепла. Температура воздуха ночью составит 2…7 градусов тепла, местами ожидаются заморозки до -1 градуса.