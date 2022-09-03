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В Рязанской области 4 сентября ожидается до +19 градусов
В Рязанской области в воскресенье, 4 сентября, днем ожидается 14…19 градусов тепла. Температура воздуха ночью составит 2…7 градусов тепла, местами ожидаются заморозки до -1 градуса.

В Рязанской области в воскресенье, 4 сентября, днем ожидается 14…19 градусов тепла. Температура воздуха ночью составит 2…7 градусов тепла, местами ожидаются заморозки до -1 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер западный, северо-западный, ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с.