В полиции опровергли информацию о сжигании мусора в урнах парка в Дягилеве

В полиции провели проверку после сообщения о том, что неизвестные сжигают мусор в урнах парка в Дягилеве.

В полиции провели проверку после сообщения о том, что неизвестные сжигают мусор в урнах парка в Дягилеве.

«Сотрудники полиции проверили данную информацию. Она не подтвердилась», — сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, ранее житель Рязани рассказал, что неизвестные молодые люди 2 сентября жгли мусор в урнах на территории парка военного городка в Дягилеве. Пост об этом опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».