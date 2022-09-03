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В Москве таксист насмерть сбил курьера на моноколесе
В Москве на Профсоюзной улице произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, передвигавшегося на моноколесе. В результате аварии мужчина скончался на месте.

В Москве на Профсоюзной улице произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, передвигавшегося на моноколесе. В результате аварии мужчина-курьер скончался на месте. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

По данным прокуратуры Москвы, водитель автомобиля такси пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует ход процессуальной проверки.