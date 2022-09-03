В Москве люди собрались на церемонии прощания с Михаилом Горбачевым

В Колонном зале Дома Союзов в Москве в субботу, 3 сентября, проходит церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом с места церемонии сообщает корреспондент
Общий доступ для посетителей открыли с 10 утра. Мероприятие организовано протокольной службой администрации президента России. Ранее сообщалось, что будут присутствовать «элементы государственных похорон».
В Доме Союзов прошла гражданская панихида. Премьер Михаил Мишустин и правительство прислали венки, чтобы почтить память Михаила Горбачева.
Среди простившихся с покойным заметили в том числе зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского, певицу Аллу Пугачеву. Премьер Венгрии Виктор Орбан также приехал на церемонию прощания.
Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.
Напомним, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни в 91 год.
Фото: ГБУ «Ритуал»