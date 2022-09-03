Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 03
17°
Вск, 04
17°
Пнд, 05
13°
ЦБ USD 60.37 0.13 03/09
ЦБ EUR 60.22 -0.06 03/09
Нал. USD 62.5 / 65.85 02/09 18:07
Нал. EUR 62.5 / 65.85 02/09 18:07
Новости
Публикации
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
2 276
На Ново-Рязанской ТЭЦ приступила к работе новая вентиляторная градирня
На Ново-Рязанской ТЭЦ 24 августа торжественно ввели в с...
30 августа 19:43
3 043
В одно касание. Рязанцы продолжат экономить на проезде, расплачиваясь...
30 августа 10:30
3 353
С техникой Ростсельмаш урожай под защитой
26 августа 14:00
5 593
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Москве люди собрались на церемонии прощания с Михаилом Горбачевым
В Колонном зале Дома Союзов в Москве в субботу, 3 сентября, проходит церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом с места церемонии сообщает корреспондент РИА Новости.

В Колонном зале Дома Союзов в Москве в субботу, 3 сентября, проходит церемония прощания с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом с места церемонии сообщает корреспондент РИА Новости.

Общий доступ для посетителей открыли с 10 утра. Мероприятие организовано протокольной службой администрации президента России. Ранее сообщалось, что будут присутствовать «элементы государственных похорон».

В Доме Союзов прошла гражданская панихида. Премьер Михаил Мишустин и правительство прислали венки, чтобы почтить память Михаила Горбачева.

Среди простившихся с покойным заметили в том числе зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского, певицу Аллу Пугачеву. Премьер Венгрии Виктор Орбан также приехал на церемонию прощания.

Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.

Напомним, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни в 91 год.

Фото: ГБУ «Ритуал»