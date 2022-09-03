В Касимове выявили повышенное содержание загрязняющих веществ в воздухе из-за пожаров

В Касимове состояние воздуха из-за лесных пожаров не соответствует нормам. Управление Роспотребнадзора по Рязанской области продолжает мониторинг на содержание загрязняющих веществ, сообщается в Telegram-канале ведомства.