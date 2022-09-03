В Касимове выявили повышенное содержание загрязняющих веществ в воздухе из-за пожаров
В Касимове состояние воздуха из-за лесных пожаров не соответствует нормам. Управление Роспотребнадзора по Рязанской области продолжает мониторинг на содержание загрязняющих веществ, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В Касимове состояние воздуха из-за лесных пожаров не соответствует нормам. Управление Роспотребнадзора по Рязанской области продолжает мониторинг на содержание загрязняющих веществ, сообщается в Telegram-канале ведомства.
На момент проведения лабораторно-инструментальных исследований 2 сентября установлено, что в Касимове пробы атмосферного воздуха не соответствовали гигиеническим нормативам по содержанию азота диоксида — 1,1 ПДК, сернистого ангидрида — 1,18 ПДК.
Контроль за состоянием атмосферного воздуха на территории области продолжается.
Напомним, 1 сентября пробы воздуха взяли в Гусе-Железном. Экспертиза показала превышение азота диоксида, сернистого ангидрида, мелкодисперсных взвешенных веществ.