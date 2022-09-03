В Касимове более 200 человек собрали мозаику в память об архитекторе Гагине

В Касимове завершился набор памятной мозаики, посвященной известному уроженцу города — архитектору Ивану Сергеевичу Гагину. В создании панно приняли участие более 200 человек. Об этом сообщается в группе «Касимов. Время провинции».

В Касимове завершился набор памятной мозаики, посвященной известному уроженцу города — архитектору Ивану Сергеевичу Гагину. В создании панно приняли участие более 200 человек. Об этом сообщается в группе «Касимов. Время провинции».

Открытие мозаики состоится в воскресенье, 4 сентября, в 10:30 на улице Советской, 26А. Жителей, гостей Касимова и участников проекта «Архитектурная мозаика. Память через поколения» приглашают на торжественное мероприятие.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Иван Гагин (1767-1844) родился и прожил жизнь в Касимове, одним из его самых известных проектов стали Торговые ряды на Соборной площади.