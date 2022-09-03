РЗН. инфо выяснил, какие школы появятся в Рязани в ближайшие годы

В Рязанской области давно назрела проблема нехватки школ. Генплан развития города от 2006 года предполагал возведение 20 новых зданий за 14 лет. Спустя шестнадцать в Рязани построили лишь три.

В Рязанской области давно назрела проблема нехватки школ. Генплан развития города от 2006 года предполагал возведение 20 новых зданий за 14 лет. Спустя шестнадцать в Рязани построили лишь три.

Ситуация вокруг строительства новых образовательных учреждений или их статуса неоднократно вызывала бурное общественное возмущение. Так было с нереализованным проектом строительства школы в Лесопарке, с дошедшим до суда процессом о передаче школы № 6 с углубленным изучением французского языка в ведение епархии, с планами по застройке Цветного бульвара многоэтажками на фоне переполненности близлежащих школ № 13 и 39.

РЗН. инфо попытался выяснить, какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы и почему некоторые проекты поставлены на паузу.

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