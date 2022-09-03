Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 03
17°
Вск, 04
17°
Пнд, 05
13°
ЦБ USD 60.37 0.13 03/09
ЦБ EUR 60.22 -0.06 03/09
Нал. USD 62.5 / 65.85 02/09 18:07
Нал. EUR 62.5 / 65.85 02/09 18:07
Новости
Публикации
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
7 часов назад
1 189
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
2 589
На Ново-Рязанской ТЭЦ приступила к работе новая вентиляторная градирня
На Ново-Рязанской ТЭЦ 24 августа торжественно ввели в с...
30 августа 19:43
3 297
В одно касание. Рязанцы продолжат экономить на проезде, расплачиваясь...
30 августа 10:30
3 597
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
РЗН. инфо выяснил, какие школы появятся в Рязани в ближайшие годы
В Рязанской области давно назрела проблема нехватки школ. Генплан развития города от 2006 года предполагал возведение 20 новых зданий за 14 лет. Спустя шестнадцать в Рязани построили лишь три.

В Рязанской области давно назрела проблема нехватки школ. Генплан развития города от 2006 года предполагал возведение 20 новых зданий за 14 лет. Спустя шестнадцать в Рязани построили лишь три.

Ситуация вокруг строительства новых образовательных учреждений или их статуса неоднократно вызывала бурное общественное возмущение. Так было с нереализованным проектом строительства школы в Лесопарке, с дошедшим до суда процессом о передаче школы № 6 с углубленным изучением французского языка в ведение епархии, с планами по застройке Цветного бульвара многоэтажками на фоне переполненности близлежащих школ № 13 и 39.

РЗН. инфо попытался выяснить, какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы и почему некоторые проекты поставлены на паузу.

Полностью материал читайте в разделе «Публикации».