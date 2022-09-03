Рязанский театр кукол выступит на Международном фестивале кукольников «Истоки»

Рязанский театр кукол принимает участие в Международном фестивале кукольников «Истоки», который проходит в Москве со 2 по 9 сентября. Мероприятие проводится в Театре кукол имени Сергея Образцова.

Рязанский театр кукол принимает участие в Международном фестивале кукольников «Истоки», который проходит в Москве со 2 по 9 сентября. Мероприятие проводится в Театре кукол имени Сергея Образцова.

Гости и участники форума увидят притчу «Пегий пес, бегущий краем моря», сообщили РЗН. инфо в рязанском театре кукол.

На фестивале покажут спектакли 17 театров из России, Ливана, Монголии, Турции, Ирана, Беларуси, а также ЛНР И ДНР.

Программа фестиваля «Истоки» объединила эпос и сказку, балаган и вертеп, древние обряды и уличную народную комедию. Зрители и участники встретятся с русским Петрушкой и турецким Карагезом, познакомятся с японским уличным театром камисибай и тувинскими пальчиковыми куклами Токуу, услышат сказания Корана и народов Севера, легенды Башкирии и Дагестана, болгарские, татарские, белорусские, монгольские сказки, а также современные авторские произведения на основе фольклорных преданий.

Напомним, над спектаклем «Пегий пес, бегущий краем моря» работали главный режиссер театра имени Сергея Образцова Борис Константинов и главный художник театра Виктор Антонов. Спектакль стал лауреатом «Золотой маски-2021» в номинации «Куклы\художник».

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