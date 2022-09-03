Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 03
17°
Вск, 04
17°
Пнд, 05
13°
ЦБ USD 60.37 0.13 03/09
ЦБ EUR 60.22 -0.06 03/09
Нал. USD 62.5 / 65.85 02/09 18:07
Нал. EUR 62.5 / 65.85 02/09 18:07
Новости
Публикации
Какие школы появятся на карте Рязани в ближайшие годы?
Проблема нехватки школ в регионе хроническая. Генплан р...
7 часов назад
1 189
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
2 589
На Ново-Рязанской ТЭЦ приступила к работе новая вентиляторная градирня
На Ново-Рязанской ТЭЦ 24 августа торжественно ввели в с...
30 августа 19:43
3 297
В одно касание. Рязанцы продолжат экономить на проезде, расплачиваясь...
30 августа 10:30
3 597
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанский театр кукол выступит на Международном фестивале кукольников «Истоки»
Рязанский театр кукол принимает участие в Международном фестивале кукольников «Истоки», который проходит в Москве со 2 по 9 сентября. Мероприятие проводится в Театре кукол имени Сергея Образцова.

Рязанский театр кукол принимает участие в Международном фестивале кукольников «Истоки», который проходит в Москве со 2 по 9 сентября. Мероприятие проводится в Театре кукол имени Сергея Образцова.

Гости и участники форума увидят притчу «Пегий пес, бегущий краем моря», сообщили РЗН. инфо в рязанском театре кукол.

На фестивале покажут спектакли 17 театров из России, Ливана, Монголии, Турции, Ирана, Беларуси, а также ЛНР И ДНР.

Программа фестиваля «Истоки» объединила эпос и сказку, балаган и вертеп, древние обряды и уличную народную комедию. Зрители и участники встретятся с русским Петрушкой и турецким Карагезом, познакомятся с японским уличным театром камисибай и тувинскими пальчиковыми куклами Токуу, услышат сказания Корана и народов Севера, легенды Башкирии и Дагестана, болгарские, татарские, белорусские, монгольские сказки, а также современные авторские произведения на основе фольклорных преданий.

Напомним, над спектаклем «Пегий пес, бегущий краем моря» работали главный режиссер театра имени Сергея Образцова Борис Константинов и главный художник театра Виктор Антонов. Спектакль стал лауреатом «Золотой маски-2021» в номинации «Куклы\художник».

0+