Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 03
17°
Вск, 04
17°
Пнд, 05
13°
ЦБ USD 60.37 0.13 03/09
ЦБ EUR 60.22 -0.06 03/09
Нал. USD 62.5 / 65.85 02/09 18:07
Нал. EUR 62.5 / 65.85 02/09 18:07
Новости
Публикации
«Агентство инвентаризации и проектирования» отметило десятый день рожд...
1 сентября 09:56
2 276
На Ново-Рязанской ТЭЦ приступила к работе новая вентиляторная градирня
На Ново-Рязанской ТЭЦ 24 августа торжественно ввели в с...
30 августа 19:43
3 043
В одно касание. Рязанцы продолжат экономить на проезде, расплачиваясь...
30 августа 10:30
3 353
С техникой Ростсельмаш урожай под защитой
26 августа 14:00
5 593
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Рязанцам помешал автомобиль с предвыборной агитацией Малкова
Рязанцы возмутились тем, что автомобиль с предвыборной рекламой Павла Малкова, претендующего на пост губернатора области, помешал проезду общественного транспорта.

Рязанцы возмутились тем, что автомобиль с предвыборной рекламой Павла Малкова, претендующего на пост губернатора области, помешал проезду общественного транспорта на Московском шоссе. Пост об этом опубликован в группе «Рязань. Народный контроль».

«Уважаемый Павел Малков, занимающий должность временно исполняющего обязанности губернатора, автомобиль с рекламой Вас на пост губернатора в час пик стоит на части дорожного полотна, предназначенного для остановки общественного транспорта, и создает помехи для посадки и высадки пассажиров города Рязани», — сообщил автор поста.

Также в сообщении говорится, что водитель на остановке покупал кофе, это и создало помехи для общественного транспорта.