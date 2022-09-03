Рязанцам помешал автомобиль с предвыборной агитацией Малкова

Рязанцы возмутились тем, что автомобиль с предвыборной рекламой Павла Малкова, претендующего на пост губернатора области, помешал проезду общественного транспорта.

Рязанцы возмутились тем, что автомобиль с предвыборной рекламой Павла Малкова, претендующего на пост губернатора области, помешал проезду общественного транспорта на Московском шоссе. Пост об этом опубликован в группе «Рязань. Народный контроль».

«Уважаемый Павел Малков, занимающий должность временно исполняющего обязанности губернатора, автомобиль с рекламой Вас на пост губернатора в час пик стоит на части дорожного полотна, предназначенного для остановки общественного транспорта, и создает помехи для посадки и высадки пассажиров города Рязани», — сообщил автор поста.

Также в сообщении говорится, что водитель на остановке покупал кофе, это и создало помехи для общественного транспорта.