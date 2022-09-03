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Кадыров заявил, что «засиделся» на посту главы Чечни и заслужил отпуск
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «засиделся» на своем посту и заслужил бессрочный отпуск. Информация об этом появилась в его Telegram-канале.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «засиделся» на своем посту и заслужил бессрочный отпуск. Информация об этом появилась в его Telegram-канале.

«Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, „долгожитель“ среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете», — написал Кадыров.

Он также рассказал чеченскую пословицу о том, что «каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятней».

«Мы уже об этом начали думать и постараемся вовремя уйти», — произнес Кадыров на видео.

Напомним, в конце июля Кадыров заявил о планах по «демилитаризации» стран НАТО. Ранее он сообщил об ускорении темпов спецоперации на Украине.