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Информация о евших таблетки детях в Рязани оказалась фейком
Информация о том, что в Канищеве заметили детей, евших таблетки, оказалась ложной. В ходе проверки выяснилось, что фото ранее публиковали в соцсетях другого региона.

Информация о том, что в Канищеве заметили детей, евших таблетки, оказалась ложной. В ходе проверки выяснилось, что фото ранее публиковали в соцсетях другого региона. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.

Напомним, 3 сентября пост об этом появился в паблике «Рязань. Online». Информацию прокомментировала детский омбудсмен Анжелика Евдокимова.