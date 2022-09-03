Информация о евших таблетки детях в Рязани оказалась фейком
Информация о том, что в Канищеве заметили детей, евших таблетки, оказалась ложной. В ходе проверки выяснилось, что фото ранее публиковали в соцсетях другого региона.
Информация о том, что в Канищеве заметили детей, евших таблетки, оказалась ложной. В ходе проверки выяснилось, что фото ранее публиковали в соцсетях другого региона. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального УМВД.
Напомним, 3 сентября пост об этом появился в паблике «Рязань. Online». Информацию прокомментировала детский омбудсмен Анжелика Евдокимова.