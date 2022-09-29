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Жильцы трехэтажки в Горроще пожаловались на потоп из-за протечки крыши
В управляющей компании на жалобы ответили, что протечка произошла из-за капремонта крыши, но проблему решать отказываются.

В доме № 18 по улице Дзержинского уже почти месяц из-за протечки крыши затапливает квартиры жильцов. Об этом РЗН. инфо рассказала местная жительница.

Рязанка рассказала, что все началось 8 сентября. В этот день «с потолка из лампочки хлынул поток воды и ручьем бежало почти всю ночь». На следующий день жители обратились в управляющую компанию чтобы составить акт протечки. Инженер компании, занимающейся капремонтом крыши, сообщил, что меры будут приняты. Рязанка отметила, что после его визита ничего не изменилось и вновь произошел потоп. Девушка добавила, что с проблемой столкнулись жильцы второго и третьего подъездов.

Проблема вновь проявилась 28 сентября.

«Сейчас не течет, но это уже четвертый раз, когда льет ручьем. Ночью будильник даже заводили, через каждые два часа воду выливали», — сказала девушка.

По словам собеседницы, в управляющей компании на жалобы ответили, что протечка произошла из-за капремонта крыши, но проблему решать отказываются.

«Сейчас крыша по-прежнему не закрыта железом, отвечают, что денег нет», — пожаловалась рязанка.

Также она отметила, что в доме не дали до сих пор отопление.

«Мы с грудным ребенком (пять месяцев) в холоде», — сообщила собеседница.