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В Скопинском районе в ДТП пострадали четыре человека
Авария произошла на трассе Р-22 «Каспий» во вторник, 27 сентября.

В Скопинском районе в ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Авария произошла во вторник, 27 сентября, примерно в 20:20, на 246 километре трассы Р-22 «Каспий».

По предварительной информации, житель Волгоградской области ехал в сторону Волгограда на «ГАЗели». Он выехал на «встречку» и врезался в Renault Logan. Им управлял житель Пензенской области.

Водитель и три пассажира Renault пострадали. Их госпитализировали в Скопинский ММЦ. Отмечается, что водителя из автомобиля достали сотрудники МЧС.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.