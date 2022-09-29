В Скопинском районе в ДТП пострадали четыре человека
Авария произошла на трассе Р-22 «Каспий» во вторник, 27 сентября.
В Скопинском районе в ДТП пострадали четыре человека. Об этом сообщило
Авария произошла во вторник, 27 сентября, примерно в 20:20, на 246 километре трассы Р-22 «Каспий».
По предварительной информации, житель Волгоградской области ехал в сторону Волгограда на «ГАЗели». Он выехал на «встречку» и врезался в Renault Logan. Им управлял житель Пензенской области.
Водитель и три пассажира Renault пострадали. Их госпитализировали в Скопинский ММЦ. Отмечается, что водителя из автомобиля достали сотрудники МЧС.
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.