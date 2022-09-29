В Скопине осудили фейковую проститутку, обманувшую мужчину на свидании
Ей оказалась уроженка Волгограда, которая жила в Скопине без регистрации.
В Скопине осудили фейковую проститутку, обманувшую мужчину на свидании. Об этом
Скопинец нашел объявление об оказании интимных услуг за деньги на специальном сайте. Он договорился о встрече с женщиной за 15 тысяч рублей.
Они встретились в ночное время в Скопине. Мужчина отдал деньги, а после мошенница их подменила на купюры банка приколов и вернула ему, якобы передумав. Мужчина не смог в темноте отличить подделку. Мошенница скрылась с места преступления.
Ей оказалась уроженка Волгограда, которая жила в Скопине без регистрации.
Суд признал ее виновной и назначил полтора года исправительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства.