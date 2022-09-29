Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 29
15°
Птн, 30
18°
Сбт, 01
16°
ЦБ USD 57.41 -1.04 30/09
ЦБ EUR 55.41 -0.31 30/09
Нал. USD 64 / 70.89 29/09 14:35
Нал. EUR 61.1 / 64.5 29/09 17:20
Новости
Публикации
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
10 часов назад
3 892
Мобилизованные рязанцы массово скупают термобелье, куртки и берцы в во...
Корреспондент РЗН. инфо побывал в нескольких рязанских...
Вчера 19:39
6 456
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
26 сентября 18:43
23 795
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
26 сентября 15:42
2 686
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
В Сельцы отправили трех добровольцев из Шацка
Один из них — внук полного кавалера ордена Славы.

В Сельцы отправили трех добровольцев из Шацка. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В среду, 28 сентября, Шацкий районный военкомат отправил в учебный центр в Сельцы семь человек. Трое из них были добровольцами. Один из них — внук полного кавалера ордена Славы.

Протоиерей Филипп Квасный благословил всех на службу, прочитал молитву и окропил святой водой.

Также мужчины получили от властей пакеты с продуктами в дорогу.