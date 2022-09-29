В Сельцы отправили трех добровольцев из Шацка

Один из них — внук полного кавалера ордена Славы.

В Сельцы отправили трех добровольцев из Шацка. Об этом пишет сайт ИД « Пресса ».

В среду, 28 сентября, Шацкий районный военкомат отправил в учебный центр в Сельцы семь человек. Трое из них были добровольцами. Один из них — внук полного кавалера ордена Славы.

Протоиерей Филипп Квасный благословил всех на службу, прочитал молитву и окропил святой водой.

Также мужчины получили от властей пакеты с продуктами в дорогу.