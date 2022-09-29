В Сараевском районе в ДТП пострадали два человека

Их госпитализировали.

В Сараевском районе в ДТП пострадали два человека. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Авария на трассе «Бычки—Озерки—Старобокино» случилась в среду, 28 сентября, около 14:00.

По предварительной информации, 50-летний водитель «ЗИЛ-130» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

По словам сотрудников ГИБДД, в кабине находился пассажир 1969 года рождения. Пострадавших с травмами доставили в Сараевскую больницу. По словам главврача Павла Шейдорова, их состояние оценивают как средней тяжести.

Сотрудники ГИБДД начали проверку.