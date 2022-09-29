В Рыбном задержали мужчину, избившего бездомную собаку

В Рыбном задержали мужчину, избившего собаку. Об этом
В конце августа в полицию Рыбновского района поступило несколько сообщений о том, что в деревне Перекаль избили бездомную собаку.
Сотрудники полиции установили, что инцидент произошел около магазина. Они опросили продавцов, посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность злоумышленника. Им оказался 28-летний житель Рыбновского района. Мужчину задержали.
По предварительной информации, собака укусила мужчину на улице. После этого он оттащил животное за здание магазина и стал избивать кулаком по голове и телу. Он сломал собаке скуловую кость и выбил глаз.
Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение в животными»). Ему грозит до трех лет тюрьмы.
Уточняется, что собака получила медпомощь, ее здоровью ничего не угрожает.