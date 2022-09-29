В Рязанской области в пункты мобилизации приходят добровольцы

Отмечается, что среди них есть и люди старше 35 лет.

В Рязанской области в пункты мобилизации приходят добровольцы. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

По словам военкома Клепиковского района Дмитрия Ганина, некоторые мужчины сами приходят и пишут заявления. Среди них есть и люди старше 35 лет.

Так, среди добровольцев есть мужчина, который решил заключить брак с возлюбленной. Он смог это сделать в день подачи заявления. «Молодые люди только расписались, без торжественной части — не до этого было им. А буквально на следующий день супруг уехал из военкомата на военные сборы», — сказали в Клепиковском ЗАГСе.