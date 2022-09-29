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В Рязанской области установили День ветеранов боевых действий
В Рязанской области данный статус имеют около 15 тысяч человек. Дату празднования установили 1 июля.

В Рязанской области установили День ветеранов боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе рязанской областной думы.

В Рязанской области данный статус имеют около 15 тысяч человек. Дату празднования установили 1 июля. Как сообщила министр по делам территорий и информационной политике Жанна Фомина, ежегодно в этот день проводят мероприятия, на которых вспоминают военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, и чествуют героев, защищающих интересы государства сегодня.

Министр отметила, что с просьбой установить официальную дату празднования к губернатору Павлу Малкову обратились представители ветеранских организаций. Депутаты рязанской облдумы поддержали инициативу установить праздник на региональном уровне.

В тексте закона отмечается, что он принят «для содействия патриотическому воспитанию граждан, сохранения памяти о подвиге земляков — ветеранов боевых действий и формирования уважительного отношения к ветеранскому движению среди жителей Рязанской области».

Ранее РЗН. инфо составило список бывших профессиональных военных из числа рязанских чиновников и депутатов.