В Рязанской области руководителя фирмы осудят за налоговое преступление

В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя предприятия, которого подозревают в налоговом преступлении. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, с января 2018 года по декабрь 2019 года подозреваемый оформил фиктивные сделки по приобретению товаров и услуг у 46 фирм, которые их не поставляли и не оказывали. Руководитель фирмы представил налоговые декларации по НДС за указанный период с заведомо ложными сведениями в налоговый орган. В результате предприятие не заплатило НДС за 2018-2019 годы на сумму более 50 млн рублей.

В отношении мошенника возбудили уголовное дело по пункту б части 2 статьи 199 УК РФ.