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В рязанских магазинах техники вырос спрос на кнопочные телефоны
В четверг, 29 сентября, корреспондент РЗН. инфо посетил рязанские магазины техники и посмотрел, как обстоит ситуация с количеством кнопочных телефонов и ценой на них.

В четверг, 29 сентября, корреспондент РЗН. инфо посетил рязанские магазины техники и посмотрел, как обстоит ситуация с количеством кнопочных телефонов и ценой на них.

Как только в России объявили частичную мобилизацию призывники начали скупать все самое необходимое. Кнопочные телефоны не стали исключением, ведь из соображений безопасности пользоваться смартфонами на территорий воинских частей запрещено.

В «Элексе», «Связном», «Билайне» и DNS продавцы подтвердили, что за последние несколько дней спрос на кнопочные телефоны со стороны рязанцев вырос, но как такового ажиотажа нет.

«У нас всегда на прилавке стоит 14-16 моделей кнопочных телефонов. На данный момент же осталось только четыре. Но в пятницу будет новый привоз. Раньше, конечно, их брали меньше, чем сейчас. После объявления о частичной мобилизации рязанцы начали активно покупать самые простые модели без камеры и с фонариком», — рассказал консультант «Элекса».

«В день могут прийти и купить 10 штук, а бывает, что вообще не берут. Приобретают самые простые модели для связи с близкими. Чаще предпочтение отдают телефонам Nokia», — подчеркнули продавцы «Связного» и «Билайн».

Кроме того, во всех магазинах отметили, что цены на кнопочные телефоны не выросли вообще. Их также можно приобрести в районе от 600 до 3 500 рублей.

Напомним, мобилизованным разрешат звонить близким только с кнопочного телефона.