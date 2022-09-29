В Рязани задержали иностранца за кражу отбойного молотка

В Рязани задержали иностранца за кражу отбойного молотка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратилась 20-летняя рязанка и рассказала, что из ее квартиры на улице Сенной пропал дорогой отбойный молоток. Недавно она купила жилище и делала там ремонт.

Жильцы дома рассказали оперативникам, что видели неизвестного с предметом, похожим на отбойный молоток, который шел в сторону строящегося дома. Там полицейские задержали 35-летнего гражданина одной из стран Закавказья.

Мужчина рассказал, что ранее проживал в ремонтируемой квартире вместе с сожительницей. Их отношения прекратились, через некоторое время мужчина начал работать на стройке соседнего дома. Проходя мимо своего бывшего места жительства, он заметил приоткрытое окно на третьем этаже.

Утром он по трубам залез в квартиру, взял самое дорогое, что мог найти — отбойный молоток — и скрылся. Но продать инструмент не успел.

Молоток изъяли, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.