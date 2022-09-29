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В Рязани инспектор ДПС спас мужчину с эпилептическим приступом

В Рязани инспектор ДПС помог доставить мужчину с эпилептическим приступом в больницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В среду, 28 сентября, в помещение поста ДПС «Солотчинский» забежал взволнованный мужчина и объяснил, что у него в машине находится коллега, у которого случился приступ эпилепсии. Пассажиру нужна была медпомощь. Из-за сложной дорожной обстановке в городе водитель боялся не успеть до больницы.

Инспектор ДПС Максим Цуцков сопроводил машину Lada Largus, в которой был мужчина, на служебном автомобиле.

По дороге он сообщил в ближайшее медучреждение о произошедшем, чтобы врачи к приезду смогли начать оказывать первую помощь.

Машина полиции проехала с проблесковыми маячками и спецсигналами, что помогло быстро добраться до больницы. Жизни рязанца ничего не угрожает.