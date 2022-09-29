В «Мармакс» рассказали, что в региональных новостройках появился тренд на комьюнити-среду

В региональных новостройках бизнес-класса теперь в приоритете тренд на рациональность. Эксперты девелоперской компании «Мармакс» рассказали, что игроки рынка недвижимости сократили количество экстра-опций и уникальных «фишек» в пользу необходимых решений.

В компании отметили, что на региональном рынке в сегменте бизнес девелоперы чаще стали создавать зоны коворкинга, функциональные детские комнаты, тренажерные залы и постирочные комнаты. При этом продолжает активно развиваться концепция «умного дома», которая кардинально меняет взгляды на принципы организации жизни в современном жилом комплексе. Например, благодаря этой системе проводится дистанционный учет электроэнергии, благодаря чему вся информация автоматически передается на сервер поставщика услуг. Предусмотрена также функция управления освещением во всем доме, опция «умный холодильник», специальные датчики влажности и системы фильтрации воды, а также возможность управления техникой с помощью мобильного телефона. Автоматическое регулирование температуры позволит жителям сэкономить до 15% от оплаты счетов.

Однако несмотря на желаемый базовый набор параметров в новостройке у современных покупателей появляются и новые запросы, отметили в «Мармакс». Например, они стали более подробно интересоваться технологиями строительства и материалами фасадов, отделки и благоустройства. Также большинство хочет видеть в своем проекте продуманную комьюнити-среду — например, общественные террасы, площадку для йоги, эксплуатируемые крыши и удобные лобби с комфортными зонами ожидания. Клиенты внимательно относятся к вопросу безопасности — очень часто их интересует бесключевой доступ в жилой комплекс по биометрии.

В будущем будет дальше прорабатываться эстетика архитектуры жилого комплекса, детально продумываться ландшафтный дизайн и концепция озеленения в целом, а также производиться грамотное зонирование территории. Эксперты прогнозируют и дальнейшее увеличение разнообразных функциональных пространств для отдыха — игровых площадок, и ворк-аут, комьюнити-пространств и мест для коворкинга.

«В нашей компании основным критерием покупателей бизнес-класса при выборе квартиры остается локация и функциональная планировка. Для них важно, чтобы в квартире были выделены специальные зоны для хранения, предусмотрены высокие потолки и просторные кухни, — отмечает Анна Терехова, руководитель отдела продаж девелоперской компании „Мармакс“. — Но одним из главных новых запросов стала экономия времени. Именно поэтому в своих комплексах мы реализуем концепцию пятиминутного города. На территории есть магазины и сервисы первой необходимости, кофейни, детские клубы и фитнес-центры. А также огромное внимание уделяется благоустройству внутренней территории — в проектах используется сложный ландшафтный дизайн, созданный по концепции „4 сезона“. Озеленение меняется в зависимости от времени года, благодаря чему здесь приятно и удобно работать, учиться, заниматься спортом и проводить время с детьми».