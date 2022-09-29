В Госдуме предложили разрешить предприятиям бронировать сотрудников от мобилизации
В Госдуме депутаты ЛДПР предложили установить на каждом предприятии квоты для сотрудников, которые получить бронь от частичной мобилизации. Об этом пишут «
Автор инициативы, депутат Госдумы Владимир Кошелев, заявил, что так поступали во время Великой Отечественной войны.
По его словам, тогда были «забронированы» 47% москвичей-мужчин. На предприятиях страны показатель составил до 25%.
Кошелев рассказал что для разрешения квоты нужно определить минимальный процент от штатной численности, который критически важен для сохранения объемов производства.
Депутат отметил, что специалисты всех профилей и молодые ученые нужны на рабочих местах.