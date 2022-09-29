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В Госдуме предложили разрешить предприятиям бронировать сотрудников от мобилизации

В Госдуме депутаты ЛДПР предложили установить на каждом предприятии квоты для сотрудников, которые получить бронь от частичной мобилизации. Об этом пишут «Известия».

Автор инициативы, депутат Госдумы Владимир Кошелев, заявил, что так поступали во время Великой Отечественной войны.

По его словам, тогда были «забронированы» 47% москвичей-мужчин. На предприятиях страны показатель составил до 25%.

Кошелев рассказал что для разрешения квоты нужно определить минимальный процент от штатной численности, который критически важен для сохранения объемов производства.

Депутат отметил, что специалисты всех профилей и молодые ученые нужны на рабочих местах.