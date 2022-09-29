В Госдуме оценили возможность закрытия границ

Об этом в своем Telegram-канале сообщил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

В Госдуме оценили возможность закрытия границ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Он пояснил, что в настоящее время разговоров о закрытии границ не идет.

«Не те времена, чтобы вводить новый „железный занавес“, тем более, когда это уже делают за нас», — написал Нилов.

Он подчеркнул, что сейчас как никогда необходимо принимать взвешенные решения, ведь слишком многое стоит на кону.

Ранее в Совфеде предложили запретить выезд из России мужчинам призывного возраста.