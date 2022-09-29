Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 29
15°
Птн, 30
19°
Сбт, 01
17°
ЦБ USD 58.45 0.27 29/09
ЦБ EUR 55.72 -0.28 29/09
Нал. USD 63.35 / 68.42 29/09 09:20
Нал. EUR 62.05 / 66 29/09 09:20
Новости
Публикации
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
27 минут назад
167
Мобилизованные рязанцы массово скупают термобелье, куртки и берцы в во...
Корреспондент РЗН. инфо побывал в нескольких рязанских...
Вчера 19:39
2 975
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
26 сентября 18:43
22 945
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
26 сентября 15:42
2 381
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Спикер Госдумы Володин заявил, что состоящим на воинском учете запрещается покидать место жительства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что состоящим на воинском учете запрещается покидать место жительства без разрешения военных комиссариатов. Об этом он написал в Telegram-канале.

Володин отметил, что граждане часто спрашивают о выезде за пределы страны граждан, состоящих на воинском учете. По его словам на информационных ресурсах по этому поводу даются разъяснения, которые противоречат друг другу.

«Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21)», — написал Володин.

Он отметил, что нормой закона должны руководствоваться все военнообязанные.

Ранее на портале «Объясняем.рф» заявили, что ограничений на перемещение граждан не предусмотрено.