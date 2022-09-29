Спикер Госдумы Володин заявил, что состоящим на воинском учете запрещается покидать место жительства

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что состоящим на воинском учете запрещается покидать место жительства без разрешения военных комиссариатов. Об этом он написал в Telegram-канале .

Володин отметил, что граждане часто спрашивают о выезде за пределы страны граждан, состоящих на воинском учете. По его словам на информационных ресурсах по этому поводу даются разъяснения, которые противоречат друг другу.

«Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ „О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации“, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21)», — написал Володин.

Он отметил, что нормой закона должны руководствоваться все военнообязанные.