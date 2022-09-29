Советник муфтия попросила для дагестанцев отсрочку от частичной мобилизации

По ее словам, за это время будет проведена подготовка молодых людей в учебных центрах.

Советник муфтия попросила для дагестанцев отсрочку от частичной мобилизации. Об этом пишет РИА Новости .

Советник муфтия Дагестана Айна Гамзатова обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить жителям республики отсрочку от частичной мобилизации и других призывов.

Она уточнила, что регион выполнил план по мобилизации.

«Я и мой народ хотели бы также предложить вам, с учетом того, что из трехмиллионного населения уже находятся на передовой более трех тысяч дагестанцев, среди которых немало героев, дать нам отсрочку от мобилизации и других призывов», — говорится в тексте обращения.

По ее словам, за это время будет проведена подготовка молодых людей в учебных центрах.

Напомним, 21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.