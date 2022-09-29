Сколько стоит набор экипировки для мобилизованных рязанцев
Корреспондент РЗН. инфо побывал в рязанских военных магазинах, чтобы узнать в какую сумму обойдется минимальный и максимальный набор для призывника.
В пятницу, 21 сентября, в России объявили частичную мобилизацию. В Минобороны тут же заявили, что призывников обеспечат всем необходимым для службы. Но выяснилось, что многие предпочитают брать вещи с собой.
Корреспондент РЗН. инфо побывал в рязанских военных магазинах, чтобы узнать в какую сумму обойдется минимальный и максимальный набор для призывника.
После общения с продавцами и мобилизованными рязанцами выяснилось, что в основном люди берут куртки, обувь, рюкзаки и термобелье.
Публикуем самый распространенный список вещей и их стоимость:
- Термобелье от 2 500 до 3 500 рублей;
- Теплая куртка от 4 500 до 8 500 рублей (продаются куртки и по 16 000 рублей);
- Шапка от 500 до 900 рублей;
- Рюкзак на 18 литров от 2 500 до 8 000 рублей;
- Маска флисовая от 500 до 1 200 рублей;
- Перчатки от 500 до 1 500 рублей;
- Берцы от 3 500 до 5 000 рублей;
- Вещмешок от 600 до 1 500 рублей;
- Аптечка от 500 до 2 500 рублей;
- Тактические перчатки от 800 до 3 000 рублей;
- Носки от 300 до 500 рублей.
Общая сумма минимальных и максимальных наборов составила 16 700 и 36 100 тысяч рублей.
Напомним, мобилизованные рязанцы стали массово скупать теплые вещи в военных магазинах.