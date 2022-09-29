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Сколько стоит набор экипировки для мобилизованных рязанцев
Корреспондент РЗН. инфо побывал в рязанских военных магазинах, чтобы узнать в какую сумму обойдется минимальный и максимальный набор для призывника.

В пятницу, 21 сентября, в России объявили частичную мобилизацию. В Минобороны тут же заявили, что призывников обеспечат всем необходимым для службы. Но выяснилось, что многие предпочитают брать вещи с собой.

Корреспондент РЗН. инфо побывал в рязанских военных магазинах, чтобы узнать в какую сумму обойдется минимальный и максимальный набор для призывника.

После общения с продавцами и мобилизованными рязанцами выяснилось, что в основном люди берут куртки, обувь, рюкзаки и термобелье.

Публикуем самый распространенный список вещей и их стоимость:

  • Термобелье от 2 500 до 3 500 рублей;
  • Теплая куртка от 4 500 до 8 500 рублей (продаются куртки и по 16 000 рублей);
  • Шапка от 500 до 900 рублей;
  • Рюкзак на 18 литров от 2 500 до 8 000 рублей;
  • Маска флисовая от 500 до 1 200 рублей;
  • Перчатки от 500 до 1 500 рублей;
  • Берцы от 3 500 до 5 000 рублей;
  • Вещмешок от 600 до 1 500 рублей;
  • Аптечка от 500 до 2 500 рублей;
  • Тактические перчатки от 800 до 3 000 рублей;
  • Носки от 300 до 500 рублей.

Общая сумма минимальных и максимальных наборов составила 16 700 и 36 100 тысяч рублей.

Напомним, мобилизованные рязанцы стали массово скупать теплые вещи в военных магазинах.