Сколько стоит набор экипировки для мобилизованных рязанцев

Корреспондент РЗН. инфо побывал в рязанских военных магазинах, чтобы узнать в какую сумму обойдется минимальный и максимальный набор для призывника.

В пятницу, 21 сентября, в России объявили частичную мобилизацию. В Минобороны тут же заявили, что призывников обеспечат всем необходимым для службы. Но выяснилось, что многие предпочитают брать вещи с собой.

Корреспондент РЗН. инфо побывал в рязанских военных магазинах, чтобы узнать в какую сумму обойдется минимальный и максимальный набор для призывника.

После общения с продавцами и мобилизованными рязанцами выяснилось, что в основном люди берут куртки, обувь, рюкзаки и термобелье.

Публикуем самый распространенный список вещей и их стоимость:

Термобелье от 2 500 до 3 500 рублей;

Теплая куртка от 4 500 до 8 500 рублей (продаются куртки и по 16 000 рублей);

Шапка от 500 до 900 рублей;

Рюкзак на 18 литров от 2 500 до 8 000 рублей;

Маска флисовая от 500 до 1 200 рублей;

Перчатки от 500 до 1 500 рублей;

Берцы от 3 500 до 5 000 рублей;

Вещмешок от 600 до 1 500 рублей;

Аптечка от 500 до 2 500 рублей;

Тактические перчатки от 800 до 3 000 рублей;

Носки от 300 до 500 рублей.

Общая сумма минимальных и максимальных наборов составила 16 700 и 36 100 тысяч рублей.

Напомним, мобилизованные рязанцы стали массово скупать теплые вещи в военных магазинах.