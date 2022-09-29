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Рязанку оштрафовали за дискредитацию Вооруженных Сил России
Суд признал ее виновной в административном правонарушении и назначил штраф в 30 тысяч рублей.

Рязанку оштрафовали за дискредитацию Вооруженных Сил России. Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

На жительницу Рязани составили административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»).

Уточняется, что в ее действиях не было признаком уголовно наказуемого деяния.

Суд признал ее виновной и назначил штраф в 30 тысяч рублей.