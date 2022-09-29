Рязанцев пригласили на «Осенний марафон»

В субботу, 1 октября, в рязанском ЦПКиО пройдет «Осенний марафон». Об этом сообщили в региональном минспорте.
Рязанцы смогут поучаствовать в спортивном мероприятии, приуроченном ко всероссийскому дню ходьбы и всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни».
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«В этот день отмечается еще один значимый праздник — Международный день пожилых людей. Именно среди этой категории населения скандинавская ходьба пользуется особой популярностью, так как в данной физической активности совмещается силовая и кардионагрузка в допустимых для человека преклонного возраста дозировках», — отметили в минспорте. Перед отправлением на дистанцию и после специалисты сделают замеры физических показателей участников, что позволит оценить влияние ходьбы на организм.
Участников ждут памятные подарки.