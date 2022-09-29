Помощником Любимова в Совфеде станет директор рязанского Лесопарка
Уроженца Калуги Дамира Шабакаева назначили на должность директора Лесопарка в январе 2022 года.
Помощником Любимова в Совфеде станет директор рязанского Лесопарка. Об этом
26-летний Дамир Шабакаев
По информации издания, Шабакаев переходит на работу помощником экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова, который стал сенатором Совета Федераций.
Напомним, Дамира Шабакаева назначили на должность директора Лесопарка в январе 2022 года. Ранее уроженец Калуги возглавлял калужское отделение «Молодой Гвардии», затем работал в «Корпорации развития Рязанской области».