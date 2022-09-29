Помощником Любимова в Совфеде станет директор рязанского Лесопарка

Уроженца Калуги Дамира Шабакаева назначили на должность директора Лесопарка в январе 2022 года.

Помощником Любимова в Совфеде станет директор рязанского Лесопарка. Об этом пишет «Новая газета».

26-летний Дамир Шабакаев сообщил на своей странице «ВКонтакте», что 29 сентября — его последний рабочий день в качестве руководителя рязанского Лесопарка.

По информации издания, Шабакаев переходит на работу помощником экс-губернатора Рязанской области Николая Любимова, который стал сенатором Совета Федераций.

Напомним, Дамира Шабакаева назначили на должность директора Лесопарка в январе 2022 года. Ранее уроженец Калуги возглавлял калужское отделение «Молодой Гвардии», затем работал в «Корпорации развития Рязанской области».