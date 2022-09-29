На границе с Казахстаном откроют мобилизационный пункт

Он появится в Астраханской области около КПП «Караузек».

На границе с Казахстаном откроют мобилизационный пункт. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на главу Астраханской области Игоря Бабушкина.

Пункт мобилизации развернут на КПП «Караузек» — там образовалась многокилометровая пробка с россиянами, желающими покинуть страну. По данным властей, среди них есть много мужчин призывного возраста.

Также на КПП начали сверку документов выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации. На границе не пропускают тех, кто подходит под призыв и не имеют отсрочку или разрешение на выезд от военкомата.