На границе с Казахстаном откроют мобилизационный пункт
Он появится в Астраханской области около КПП «Караузек».
На границе с Казахстаном откроют мобилизационный пункт. Об этом сообщило
Пункт мобилизации развернут на КПП «Караузек» — там образовалась многокилометровая пробка с россиянами, желающими покинуть страну. По данным властей, среди них есть много мужчин призывного возраста.
Также на КПП начали сверку документов выезжающих с федеральным реестром подлежащих мобилизации. На границе не пропускают тех, кто подходит под призыв и не имеют отсрочку или разрешение на выезд от военкомата.