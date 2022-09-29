Минобороны: мобилизованные и добровольцы будут оборонять освобожденные территории

К задачам в зоне проведения спецоперации подразделения приступят после проведения боевого слаживания.

Мобилизованные и добровольцы будут оборонять освобожденные территории. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Уточняется, что к задачам в зоне проведения спецоперации подразделения приступят после проведения боевого слаживания.

Ранее сообщалось, что замминистра обороны России проверил подготовку рязанцев, призванных из запаса. Генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров приехал на полигон ВДВ в Рязанской области.