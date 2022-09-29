Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 29
15°
Птн, 30
18°
Сбт, 01
16°
ЦБ USD 57.41 -1.04 30/09
ЦБ EUR 55.41 -0.31 30/09
Нал. USD 64 / 70.89 29/09 14:35
Нал. EUR 61.1 / 64.5 29/09 17:20
Новости
Публикации
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
10 часов назад
3 887
Мобилизованные рязанцы массово скупают термобелье, куртки и берцы в во...
Корреспондент РЗН. инфо побывал в нескольких рязанских...
Вчера 19:39
6 451
Профессионалы рассказали, что взять с собой мобилизованным
Редакция РЗН. Инфо изучила различные военные Telegram-к...
26 сентября 18:43
23 795
Воспитанники рязанской академии тенниса стали призерами командного пер...
26 сентября 15:42
2 685
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Минобороны: мобилизованные и добровольцы будут оборонять освобожденные территории
К задачам в зоне проведения спецоперации подразделения приступят после проведения боевого слаживания.

Мобилизованные и добровольцы будут оборонять освобожденные территории. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Уточняется, что к задачам в зоне проведения спецоперации подразделения приступят после проведения боевого слаживания.

Ранее сообщалось, что замминистра обороны России проверил подготовку рязанцев, призванных из запаса. Генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров приехал на полигон ВДВ в Рязанской области.