Малков рассказал о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных рязанцев
Губернатор Павел Малков рассказал о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных рязанцев. Об этом он написал на страницах в соцсетях.
Малков отметил, что за каждой семьей мобилизованного закрепится сотрудник местной администрации. Также в регионе появится совет по вопросам мобилизованных и их семей, аналогичные будут в каждом муниципалитете.
Родители и жены призывников получат карты «Забота», детей в первую очередь зачислятся в детские сады. После возвращения бойцу предоставят бесплатную путевку в санаторий на 21 день.