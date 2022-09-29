Малков рассказал о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных рязанцев

Губернатор Павел Малков рассказал о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных рязанцев. Об этом он написал на страницах в соцсетях.

Малков отметил, что за каждой семьей мобилизованного закрепится сотрудник местной администрации. Также в регионе появится совет по вопросам мобилизованных и их семей, аналогичные будут в каждом муниципалитете.

Родители и жены призывников получат карты «Забота», детей в первую очередь зачислятся в детские сады. После возвращения бойцу предоставят бесплатную путевку в санаторий на 21 день.