Касимовца подозревают в краже из такси

На мужчину завели уголовное дело.

В Касимове полицейские раскрыли кражу из такси. Об этом сообщило региональное управление МВД .

В полицию обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, что забыл в такси бумажник с 39 тысячами рублей.

Оперативники установили, чьими услугами пользовался касимовец. Они смогли установить марку и регистрационный знак автомобиля.

Полицейские пообщались с водителем. Он сказал, что не видел забытых в салоне вещей, а из пассажиров никто не сообщал ему о находке. Он отметил, что в тот день у него было много заказов.

Правоохранители стали отрабатывать каждого пассажира. Один мужчина при встрече с полицейскими сбивчиво отвечал на вопросы. Таксист заявил, что тот пассажир находился в машине в состояние опьянения. Полицейские установили адрес, куда мужчину привез водитель.

Оперативники обошли ближайшие магазины. Они выяснили, что 45-летний мужчина потратил в тот вечер крупную сумму денег на покупку алкоголя.

При повторном опросе полицейские установили причастность касимовца к краже. Кошелек и часть денег изъяли.

По предварительной информации, 45-летний пьяный мужчина возвращался в такси. На заднем сидении пассажир заметил кошелек. Он забрал находку, не попытавшись вернуть ее владельцу. В магазине мужчина увидел в бумажнике 39 тысяч рублей.

Следователи завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.