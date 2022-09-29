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Епихина: часть вещей, собранных для раненных, отправят в белгородский госпиталь и мобилизованным
Несмотря закрытие сбора, рязанцы продолжают приносить гуманитарную помощь для раненых военнослужащих.

Епихина: часть вещей, собранных для раненных, отправят в белгородский госпиталь и мобилизованным. Об этом сообщила рязанский омбудсмен Наталья Епихина.

Она рассказала, что, несмотря закрытие сбора, рязанцы продолжают приносить гуманитарную помощь для раненых военнослужащих. По ее словам, за прошедший день помощь принесли 33 благотворителя — организации и простые жители.

Епихина сообщила, что часть вещей отправят в военный госпиталь Белгорода, где потребность в помощи выше, а также работают рязанские врачи. Часть вещей передадут мобилизованным рязанцам.

Омбудсмен поблагодарила всех, кто откликнулся на обращение.

Ранее рязанский омбудсмен Наталья Епихина объявила сбор вещей для раненых военных. Необходимое собрали за один день.