А что в кино? «Эра выживания», «Далекие близкие» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Научно-фантастический фильм «Эра выживания» заслужил положительные отзывы критиков на 56-м Международном кинофестивале в Карловых Варах. По сюжету в далеком будущем, несмотря на высокий технологический уровень, люди вынуждены будут сражаться с природой, превратившейся в безжалостного убийцу.

Российский фильм «Далекие близкие» с Екатериной Агеевой и Филиппом Авдеевым в главных ролях раскрывает непростую историю взаимоотношений родных людей.

Южнокорейский детектив режиссера Пак Чхан Ука был представлен в этом году в программе 75-го Каннского международного кинофестиваля, где завоевал награду за лучшую режиссуру.

Турецкий фильм «Берген» рассказывает историю жизни певицы, которая из-за ревности любимого человека чуть было не лишается сцены.

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