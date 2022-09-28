Зеленский заявил о последствиях признания Россией итогов референдумов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о последствиях признания Россией итогов референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонских областях. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Признание Россией этих псевдо референдумов, осуществление сейчас так называемого „крымского сценария“, ещё одна попытка аннексировать украинскую территорию будет означать, что нам не о чем говорить с президентом России», — заявил украинский лидер в обращении к участникам заседания Совбеза ООН. По словам Зеленского, этот шаг поставит Путина «один на один против всего человечества».

«Сигнал потребуется от каждой страны в мире. Я верю в вашу способность действовать», — подытожил президент Украины.