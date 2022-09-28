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Военком Олег Серкез призвал рязанцев приходить в военкомат, не дожидаясь повестки

Рязанцев призвали приходить в военкомат, не дожидаясь повестки. С соответствующим обращением в среду, 28 сентября, обратился военный комиссар Рязанской области полковник Олег Серкез.

«На протяжении всей истории России рязанцы всегда показывали себя настоящими мужчинами — отважными воинами, героически защищавшими Отечество. Наши земляки были участниками всех наших Великих Побед над многочисленными врагами. В настоящее время в регионе продолжается набор граждан в ряды вооруженных сил. Требуются мужчины, отслужившие в армии и имеющие воинские учетные специальности, возможно, с боевым опытом. Не ждите повестки. Если ваша гражданская позиция активна, и вы готовы выполнить долг в борьбе за безопасность будущих поколений России, мы просим вас откликнуться и обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Гарантируются достойное денежное довольствие и меры социальной поддержки», — сказал Серкез.

Он добавил, что в нынешних условиях нет пути назад и необходимо полностью решить задачи обеспечения безопасности России «сейчас и в будущем».