В Спасске проводили 12 мужчин на частичную мобилизацию

В Спасске проводили 12 мужчин на частичную мобилизацию.

В Спасске проводили 12 мужчин на частичную мобилизацию. Об этом в среду, 28 сентября, сообщило ИД «Пресса».

Проводы состоялись у здания городской администрации.

Одна из местных жительниц рассказала, что проводила в зону СВО своего третьего сына.

«Два моих сына на Украине с самого начала специальной военной операции. Сегодня вот провожаем еще одного — Владимира. Мы живем только надеждой, молимся за них. Понятно, что материнское сердце болит. Но умом понимаю, что они защищают нас, Родину. Это святой долг каждого. Душа болит, слезы льются. Но я надеюсь, что все наши ребята, которые сегодня уходят, вернутся домой живыми и здоровыми. А мы будем молиться за них и ждать домой. Ждать с победой», — рассказала она.