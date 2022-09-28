В Скопине простились с тренером Александром Курбатовым

В среду, 28 сентября, в Скопине простились с тренером подросткового клуба «Ровесник» Александром Курбатовым. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Курбатов преподавал в тренажерном зале и спортклубе. Он был мастером спорта.

«Молодые люди постигали азы тяжелой атлетики, а женщины под его руководством просто занимались на тренажерах для здоровья и хорошего настроения», — рассказали о тренере.

Жители города оставили много откликов об Александре Курбатове. С ним простились в Никольской церкви.