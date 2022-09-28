В Рыбновском районе полицейские остановили пьяного браконьера за рулем автомобиля

На 49-летнего мужчину завели уголовное дело.

В Рыбновском районе полицейские остановили пьяного браконьера за рулем автомобиля. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Инспекторы обратили внимание на машину, водитель которой управлял небрежно. Они попросили его остановиться.

Правоохранители предложили 49-летнему водителю пройти освидетельствование. По его результатам установлено, что мужчина управлял машиной пьяным. Его отстранили от вождения, на него составили административный протокол.

Во время общения сотрудники ГИБДД узнали, что водитель возвращался с рыбалки. В багажнике у мужчины нашли рыболовную сеть, мешок с рыбой и лодочный мотор. На место вызвали участкового.

По предварительной информации, мужчина ехал к берегу реки Оки. Там он ловил рыбу при помощи сети. Так он выловил 64 особи подлещиков и окуней. Ловлю он совместил с распитием алкоголя. После он отправился домой, однако полицейские пресекли пьяное вождение. Сеть, мотор и рыбу изъяли.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов). Ему грозит до двух лет лишения свободы.