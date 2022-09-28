В рязанской ОДКБ имени Дмитриевой спасли трехлетнюю девочку с ожогами

На ребенка упала кастрюля с горячей едой.

В рязанской ОДКБ имени Дмитриевой спасли трехлетнюю девочку с ожогами всего тела. Об этом сообщила в пресс-службе регионального минздрава .

На кухне девочка открыла духовку и села на ее дверцу. В результате газовая плита наклонилась, а на ребенка упала кастрюля с горячей пищей. В больнице у девочки диагностировали ожоги спины, груди, рук, шеи, головы и плеч (все вместе около 28%).

Врачи использовали для лечения ребенка методы консервативного лечения. Ей предстоит долго время провести в больницы: перевязки и другие манипуляции с ранами продлятся около месяца. Также девочке возможно потребуется пересадка кожи.

«Лечение от ожогов трудоемко для медицинского персонала и эмоционально тяжело для ребенка. Используются современные перевязочные средства, чтобы ускорить заживление, уменьшить боль, быстрее отправить домой. в случае пересадки кожи сроки пребывания в больнице у маленького пациента увеличиваются», — заявил заведующий хирургическим отделением детской ОКБ Олег Ларькин.