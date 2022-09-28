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В рязанской облдуме утвердили изменения в бюджет на плановый двухлетний период
Решение приняли в среду, 28 сентября, на заседании.

В рязанской облдуме утвердили изменения в бюджет на текущий год и плановый двухлетний период. Решение приняли в среду, 28 сентября, на заседании.

Так, стало известно, что доходы областного бюджета в 2022 году увеличатся на 7 627 775,5 тыс. рублей, расходы — на 3 624 283,9 тыс. рублей. Дефицит областного бюджета сократится на 4 003 491,7 тыс. рублей. Параметры бюджета изменятся за счет ожидаемого роста налоговых и неналоговых поступлений в размере 6 133 531,2 тыс. рублей.

Увеличить доходы бюджета помогли федеральные средства в размере 406 573,9 тыс. рублей. В их числе средства на развитие сельских территорий, поддержку сельскохозяйственного производства и лесовосстановительные работы, на продолжение строительства школы в Кальном, модернизацию первичного звена здравоохранения, закупку лекарств и медицинских изделий, а также специализированного лечебного питания для детей-инвалидов, продолжение ремонта больницы № 14 и областного драмтеатра, закупку коммунальной техники для городских округов и ряд других направлений. Еще 37 497,1 тыс. рублей регион получил на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и 25 696,8 тыс. рублей — на поддержку занятости.

Кроме того, доходы областного бюджета увеличиваются за счет поступивших из федерального бюджета дотаций на обеспечение сбалансированности бюджета в сумме 500 000 тыс. руб. и дотаций за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сумме 467 109,0 тыс. рублей.