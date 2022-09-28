В Рязанской области закрепили статус семейного бизнеса

Рязанская область стала вторым субъектом в Российской Федерации, где понятию «семейный бизнес» придается юридический статус.

В среду, 28 сентября, в Рязанской области депутаты внесли поправки в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рязанской области». Об этом сообщили в облдуме.

Отмечается, что почти 29% валового регионального продукта приходится на долю малого семейного бизнеса, в этой сфере заняты более трети экономически активного населения. В облдуме сообщили, что закон позволит создать условия для развития и популяризации семейного предпринимательства как важного социально-экономического ресурса региона.

Рязанская область стала вторым субъектом в Российской Федерации, где понятию «семейный бизнес» придается юридический статус.

Председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин заявил, что закон позволит улучшить экономическое состояние таких компаний, создать благоприятную среду для комфортного ведения бизнеса, более эффективно использовать инструменты государственной поддержки.

Ранее вопрос обсуждали на выездном заседании всероссийского семейного совета.

На встрече вице-президент торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова отметила, что трудовые династии создают рабочие места, производят качественную продукцию, оказывают разнообразные услуги и формируют имидж регионов.